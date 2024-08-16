У Донецьку потужний приліт: окупаційна влада повідомляє про загиблих (відео)

Чорний дим видно з різних районів Донецька

У п’ятницю, 16 серпня, у Донецьку пролунали кілька потужних вибухів. Окупаційна влада заявляє про приліт по ТЦ "Галактика" у Петровському районі тимчасово окупованого росіянами міста.

Інформація про це з’явилася в низці місцевих пабліків у Telegram. Зокрема, наслідки прильоту публікують у каналі "Типичный Донецк".

"Люди, кілька прямих влучань у "Галактику" на Петрівці. Багато людей постраждало, підійти не можемо, криють квадрат", — бідкається чоловік на відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

На відео, які записують очевидці, видно неабиякий дим після прильотів. Якийсь чоловік, можливо місцевий мешканець, записав відео на якому стверджує, що внаслідок прильоту по ТЦ багато загиблих, а жінки б’ються в істериці через нібито загиблих дітей.

"Мы сколько могли людей, столько спасли, вытащили… Владимир Владимирович, давайте выпускайте закон, чтобы их пленных не брать. Пусть пеплом згорят… В цивилизованном государстве не должно быть нелюдей, поэтому Украину нужно всю забрать", — погрожує чоловік, який виглядає аж занадто охайно, як для людини, яка щойно "врятувала стільки людей, скільки змогла".

Нам вдалося з’ясувати, що чоловік на відео ймовірно місцевий "волонтер" Андрій Лисенко.

Примітним виглядає і швидкий перехід від звіту про наслідки прильоту до відвертих погроз і закликів захопити Україну. Про причинно-наслідкові зв’язки взагалі говорити не доводиться, як і про те, що жодних доказів про удар ЗСУ по Донецьку немає, а ситуація більше нагадує чергову провокацію РФ.

Якщо прислухатися до наступного відео, то на тлі звуків від пожежі можна почути як "жінки б’ються в істериці через загиблих дітей". Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

На іншому відео бачимо, що парковка біля палаючого ТЦ — майже порожня. Лише дві автівки і ті дивом не постраждали. Згодом видно, як одна з них виїжджає з парковки власним ходом, а іншу штовхають подалі від пожежі.

Згодом паблік повідомив про те, що внаслідок удару по ТЦ наразі відомо про двох загиблих.

ТЦ "Галактика"

Це мережа торговельних центрів і, як зазначено у них на сайті, лідер роздрібної торгівлі. Судячи з адреси, приліт стався по ТЦ, який розташований на вул. Добровольського, 4

ТЦ "Галактика" на карті

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що люди масово тікають з Донецька. На незаконному контрольно-пропускному пункті "Матвіїв Курган", що на кордоні з Донецькою та Ростовською областями, був помічений неабиякий натовп.