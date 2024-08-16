В Донецке мощный прилет: оккупанты сообщают о погибших (видео)

Черный дым виден из разных районов Донецка

В пятницу, 16 августа, в Донецке прогремели несколько мощных взрывов. Оккупанты заявляют о прилете по ТЦ "Галактика" в Петровском районе временно оккупированного россиянами города.

Информация об этом появилась в ряде местных пабликов в Telegram. В частности последствия прилета публикуют на канале "Типичный Донецк".

"Люди, несколько прямых попаданий в "Галактику" на Петровке. Многие пострадали, подойти не можем, кроют квадрат", — жалуется мужчина на видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

На видео, которые записывают очевидцы, виден незаурядный дым после прилетов. Какой-то мужчина, возможно местный житель, записал видео, на котором утверждает, что в результате прилета по ТЦ много погибших, а женщины бьются в истерике из-за якобы погибших детей.

"Мы сколько могли людей, столько спасли, вытащили… Владимир Владимирович, давайте выпускайте закон, чтобы их пленных не брать. Пусть пеплом сгорят… В цивилизованном государстве не должно быть нелюдей, поэтому Украину нужно всю забрать", — угрожает мужчина, который выглядит слишком опрятно, как для человека, который только что "спас столько людей, сколько смог".

Нам удалось выяснить, что мужчина на видео предположительно местный "волонтер" Андрей Лысенко.

Примечателен и быстрый переход от отчета о последствиях прилета к откровенным угрозам и призывам захватить Украину. О причинно-следственных связях вообще говорить не приходится, как и о том, что никаких доказательств об ударе ВСУ по Донецку нет, а ситуация больше напоминает очередную провокацию РФ.

Если прислушаться к следующему видео, то на фоне звуков от пожара можно услышать как "женщины бьются в истерике из-за погибших детей". Осторожно на видео присутствует ненормативная лексика.

На другом видео мы видим, что парковка возле горящего ТЦ — почти пустая. Только два автомобиля и те чудом не пострадали. Впоследствии видно, как одна из машин выезжает с парковки своим ходом, а другую толкают подальше от пожара.

Впоследствии паблик сообщил о том, что в результате удара по ТЦ пока известно о двух погибших.

ТЦ "Галактика"

Это сеть торговых центров и, как отмечено у них на сайте, лидер розничной торговли. Судя по адресу, прилет произошел по ТЦ, расположенному на ул. Добровольского, 4

ТЦ "Галактика" на карте

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что люди массово бегут из Донецка. На незаконном контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган", что на границе с Донецкой и Ростовской областями, была замечена незаурядная толпа.