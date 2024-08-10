"Сумку в машину и всё": люди массово бегут из Донецка, что произошло (видео)

В очереди на КПП десятки человек

В субботу, 10 августа, на незаконном контрольно-пропускном пункте "Матвеев Курган", что на границе с Донецкой и Ростовской областями, была замечена незаурядная толпа. Местные паблики сообщают, что это очередь на выезд из Донецкой области.

Видео было опубликовано в паблике "Типичный Донецк". На нем видна изрядная вереница людей, а рядом пробка. Комментирует женщина на русском языке.

"Матвеев Курган рулит. Очередина неслабая. Машин уйма... Да, да, сумку в машину люди и всё..." — жалуется то ли россиянка, то ли обрусевшая украинка.

Ажиотаж на незаконных КПП очевидно напрямую связан с успехами украинской армии в Курской области. Похоже, что пророссийские жители временно оккупированных территорий свято верят в то, что россияне перебросят свои силы на Курщину, а Донбасс оставят украинцам.

КПП "Матвеев курган" на карте

Стоит отметить, что в последнее время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, как и в Донецке и Луганске, довольно горячо. Украинцы не дают расслабиться боевикам и их приспешникам.

Так, 4 августа Силы обороны Украины нанесли удар по временно оккупированным Луганску и Макеевке. Оккупанты ныли об атаке ракетами ATACMS и Storm Shadow. Информацию об этом обнародовали сами пропагандисты. По их данным, первые взрывы прогремели в Луганске, в районе завода "100".

В тот же день взрывы также прогремели в Макеевке, после чего в сети показали, как там поднимаются клубы дыма на месте одного из попаданий.

31 июля уже в Донецке тоже прогремели взрывы. После прилета в небо поднялся столб дыма. Фото и видео инцидента были опубликованы в местном паблике. По данным канала, под удар попал Пролетарский район Донецка. Сообщалось, что есть пострадавшие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне слили видео с новыми колоннами техники РФ в Курской области. Примечательно, что колонну спалил канал "Звезда", принадлежащий Минобороны России.