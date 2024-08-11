Гучно, лячно і нема куди їхати: в Мирнограді чесно розповіли про життя під обстрілами

Люди пригнічені тим, що в місті постійні обстріли

Прифронтове місто Мирноград Донецької області дедалі частіше почали обстрілювати російські війська. Люди з дітьми почали лишати місто та свої домівки, аби зберегти своє життя.

В.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк розповів кореспонденту "Телеграфу" Яну Доброносову, яка зараз ситуація в місті. Він каже, що евакуація відбувається більш швидше, ніж до цього була, люди в більшості виїжджають самостійно, своїм транспортом вивозять майно.

"Ті люди, які не можуть самостійно виїхати, ми допомагаємо або через волонтерів вони теж допомагають, або формуємо групи на евакуаційний потяг. За останню добу на вчора (10 серпня) виїхало 238 дітей, десь з батьками, десь з матерями, або батьки відправили дітей. Зараз вже два тижні тому була сформована база, телефонна база батьків з дітьми. Умовно ми батьків розділили на три умовних групи. Перша група це ті, які вже готові і налаштовані зараз виїжджати. Друга група для тих, які ще розмірковують над цим. І третя група, які поки ніякого рішення не прийняли", — каже Третяк.

Начальник Мирноградської ОВА каже, що групи розділили для того, щоб більш оперативно і ефективно відпрацювати. Також батьки роблять телефонні дзвінки, аби з'ясувати більш точно, скільки дітей залишається в громаді і роз'яснювати, як краще виїхати дізнатися яка допомога потрібна.

За словами Третяка, зараз здійснюється обхід будинків з перевіркою, щоб бути впевненими виїхали діти чи ні. Адже вони неодноразово стикались з такими випадками, коли батьки кажуть, що дітей в громаді немає, що їх нещодавно відправили, а вони знаходяться в громаді. Він каже, що наразі в місті небезпечно і треба подумати про дітей.

"Я вже місяць кажу про те, що треба їхати. Якщо людей ще щось тримає, або робота, або ще щось інше, хоча б подумали про своїх дітей, бо діти вразливі при обстрілах", — додає він.

Також додав, що обстріли відбуваються і в денний час, коли батьки можуть бути на роботі, а діти гуляють на вулиці.

За словами Третяка, останні обстріли відбулись по об'єктах промислової інфраструктури.

Ян Доброносов також зустрів людей, які збирались їхати з міста. Серед них було молоде подружжя з дитиною. Кореспондент "Телеграфу" запитав про ситуацію в місті та чому їдуть з міста.

"Ситуація найгірша, що може трапитися. Виїжджаємо, боїмося за дітей", — каже чоловік і додає, що хоч робота і є, але працювати в таких обставинах неможливо.

Жінка додає, що в місті постійні обстріли, але їх домівка ще ціла. Також каже, що в районі, де вони живуть лишився всього один магазин, а воду видавали раз в десять днів.

Серед людей, які погодились дати коментар нашому кореспонденту був і чоловік, який вивозив речі зі свого пошкодженого будинку в селище Журавки, що ймовірніше знаходяться у Сумській області. Він каже, що хата своя там, але вікна вже повибивало. Всі його речі помістились в одну автівку.

Були й ті жителі Мирнограда, які не хочуть їхати з міста не дивлячись на постійні обстріли. На запитання Яна Доброносова, що в місті є спеціальні програми для виїзду, чоловік клавши речі з понівеченого будинку в причеп каже, що їхати нема куди.

А обстрілів в місті дуже багато. Гучно вночі та вдень.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Мирноград, на який дедалі більше тиснуть росіяни.