Громко, страшно и некуда ехать: в Мирнограде честно рассказали о жизни под обстрелами

Люди подавлены тем, что в городе постоянные обстрелы

Прифронтовой город Мирноград Донецкой области все чаще стали обстреливать российские войска. Люди с детьми стали покидать город и свои дома, чтобы сохранить свою жизнь.

И.о. начальника Мирноградской МВА Юрий Третяк рассказал корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову, которая сейчас ситуация в городе. Он говорит, что эвакуация происходит быстрее, чем прежде, люди в большинстве уезжают самостоятельно, своим транспортом вывозят имущество.

"Те люди, которые не могут самостоятельно уехать, мы помогаем или через волонтеров они тоже помогают, или формируем группы на эвакуационный поезд. За последние сутки на вчера (10 августа) выехало 238 детей, где-то с родителями, где-то с матерями, или родители отправили Сейчас уже две недели назад была сформирована база, телефонная база родителей с детьми. Условно мы родителей разделили на три условных группы. И третья группа, пока никакого решения не принятая", — говорит Третяк.

Начальник Мирноградской ОВО говорит, что группы разделили для того, чтобы более оперативно и эффективно отработать. Также родители совершают телефонные звонки, чтобы выяснить более точно, сколько детей остается в общине и разъяснять, как лучше уехать узнать какая помощь нужна.

По словам Третьяка, сейчас осуществляется обход домов с проверкой, чтобы быть уверенными уехали дети или нет. Они ведь неоднократно сталкивались с такими случаями, когда родители говорят, что детей в общине нет, что их недавно отправили, а они находятся в общине. Он говорит, что сейчас в городе опасно и нужно подумать о детях.

"Я уже месяц говорю о том, что надо ехать. Если людей еще что-то держит, или работа, или еще что-то другое, хотя бы подумали о своих детях, потому что дети уязвимы при обстрелах", — добавляет он.

Также добавил, что обстрелы происходят и в дневное время, когда родители могут находиться на работе, а дети гуляют на улице.

По словам Третьяка, последние обстрелы произошли по объектам промышленной инфраструктуры.

Ян Доброносов также встретил людей, которые собирались уехать из города. Среди них были молодые супруги с ребенком. Корреспондент "Телеграфа" спросил о ситуации в городе и почему уезжают из города.

"Ситуация самая плохая, что может случиться. Выезжаем, боимся за детей", — говорит мужчина и добавляет, что хоть работа и есть, но работать в таких обстоятельствах невозможно.

Женщина добавляет, что в городе постоянные обстрелы, но их дом еще цел. Также говорит, что в районе, где они живут, остался всего один магазин, а воду выдавали раз в десять дней.

Среди людей, которые согласились дать комментарий нашему корреспонденту, был и мужчина, который вывозил вещи из своего поврежденного дома в поселок Журавки, которые, скорее всего, находятся в Сумской области. Он говорит, что дом свой там, но окна уже вышибло. Все его вещи поместились в один автомобиль.

Были и те жители Мирнограда, которые не хотят уезжать из города, несмотря на постоянные обстрелы. На вопрос Яна Доброносова, что в городе есть специальные программы для выезда, мужчина кладя вещи из изуродованного дома в прицеп говорит, что ехать некуда.

А обстрелов в городе очень много. Громко ночью и днем.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит Мирноград, на который все больше давят россияне.