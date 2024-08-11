Разбитый, серый и грустный. Как выглядит Мирноград, на который все больше давят россияне (репортаж)

Фото на которые нельзя смотреть без слез

Украинский прифронтовый город Мирноград Донецкой области, который с начала полномасштабной войны обстреливается российскими войсками КАБами, ракетами и беспилотниками, сейчас выглядит разбитым и серым. Оккупанты атакуют жилые дома, детские сады, больницы и другую инфраструктуру города.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит шахтерский город на 3 года полномасштабной войны и борется за жизнь.

На кадрах заметно детский сад, который атаковали российские войска 14 июля. А с начала года российская армия попадает в него в третий раз. Здание сильно пострадало: уничтожена крыша, разбиты окна и мебель.

Следует отметить, что в детском саду детей и персонала не было. Перед началом полномасштабного вторжения там начали ремонт и вернуться на учебу не успели.

Кроме этого, среди кадров, которые сделал Ян Доброносов, были и жилые дома, которые уничтожила российская орда рядом с детским садом. Среди них многоэтажка.

На фото заметно, что люди после обстрела начали вывозить вещи, которые удалось спасти. Закрывают окна деревянными фанерами и убирают понемногу завалы. Особенно чувственно фото детской коляски под лестницей и игрушка на завалах дома.

Также есть фото мужчины и женщины. И все вещи указывают на одно — там бурлила жизнь, люди были счастливы и исполнены любви к родному дому.

Корреспондент "Телеграфа" показал и людей, которые сейчас находятся в городе. Их эмоции говорят сами за себя, а в глазах слезы, боль и отчаяние.

Видео, которое снял Ян Доброносов пробирает. На нем разрушен Пункт Несокрушимости. Оккупанты его уничтожили полностью.

Также он показал фото и видео местного кладбища. Там покоятся украинские герои.

Кроме жилых домов россияне обстреляли больницу, офисное помещение. В постройках величественные дыры от русского оружия.

Однако сомнений в том, что город украинский нет. Ведь на одной застройке изображено необычное граффити с нашим трезубцем.

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