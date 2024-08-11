Потрощений, сірий й сумний. Як виглядає Мирноград, на який дедалі більше тиснуть росіяни (репортаж)

Фото на які не можна дивитись без сліз

Українське прифронтове місто Мирноград Донецької області, яке з початку повномасштабної війни обстрілюється російськими військами КАБами, ракетами та безпілотниками, зараз виглядає потрощеним та сірим. Окупанти атакують житлові будинки, дитячі садки, лікарні та іншу інфраструктуру міста.

Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов показав, як зараз виглядає шахтарське місто на 3 рік повномасштабної війни і бореться за життя.

На кадрах помітно дитячий будинок, який атакували російські війська 14 липня. А від початку року російська армія влучає в нього третій раз. Будівля сильно постраждала: знищений дах, потрощені вікна та меблі.

Варто зазначити, що у дитячому садочку дітей та персоналу не було. Перед початком повномасштабного вторгнення там почали ремонт і повернутись на навчання не встигли.

Окрім цього, серед кадрів, які зробив Ян Доброносов були і житлові будинки, які знищила російська орда поруч з дитячим садком. Серед них багатоповерхівка.

На фото помітно, що люди після обстрілу почали вивозити речі, які вдалось врятувати. Закривають вікна дерев'яними фанерами і прибирають потроху завали. Особливо чуттєвим є фото дитячого візочку під сходами та іграшка на завалах будинку.

Також є фото чоловіка і жінки. І всі речі вказують на одне — там вирувало життя, люди були щасливі та сповнені любов'ю до рідної домівки.

Кореспондент "Телеграфу" показав і людей, які зараз перебувають у місті. Їх емоції кажуть самі за себе, а в очах сльози, біль та розпач.

Відео, яке зняв Ян Доброносов пробирає до мурах. На ньому зруйнований Пункт Незламності. Окупанти його знищили повністю.

Також він показав фото і відео місцевого кладовища. Там спочивають українські герої.

Окрім житлових будинків, росіяни обстріляли лікарню, офісне приміщення. В будівлях величні діри від російської зброї.

Проте сумнівів в тому, що місто українське немає. Адже на одній забудові намальоване незвичне графіті з нашим тризубом.

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