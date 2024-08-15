Россияне все ближе к Покровску: с фронта приходят тревожные новости (карта)

ВСУ пытаются перехватить инициативу

Российские войска продолжают наступать на Донбассе, они уменьшили расстояние до Покровска до 13 км. Этому способствовало продвижение возле Журавки и Орловки.

Как отмечает аналитик BILD Юлиан Репке, давление оккупантов на Покровском направлении продолжается с февраля 2024 года, когда Вооруженные Силы Украины (ВСУ) отошли от Авдеевки.

"Украинский фронт в Донецкой области продолжает крошиться: российские силы захватили поселок Желанное и Орловку и теперь они находятся всего в13 км на восток от Покровска", — сообщает эксперт.

Отметим, что официально отход наших войск от вышеуказанных населенных пунктов не подтверждается. В то же время, на карте Deep State частичная оккупация уже отражена.

Репке подчеркнул, что ближайший большой город в направлении Авдеевки – Покровск. До войны там проживало 80 000 человек. Сейчас это один из важнейших логистических пунктов для ВСУ. Именно от Покровска идет трасса к Часовому Яру, которую уже окрестили "дорогой жизни".

Еще в начале 2024 года российские войска стояли в 38 км от Покровска. Сейчас же до города расстояние составляет 13 км благодаря захвату еще двух населенных пунктов.

Кроме этого, по словам офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, россияне отправили все свои резервы на Покровское направление.

"Они постоянно проводят отвод своего личного состава. Все, что было в резервах, они уже подтянули. Резервов на направлении практически нет. Их (россиян — Ред.) еще много здесь, приходится интенсивно работать, но резервов нет у них. Они реально давят, но нам нужно выстоять и перехватить инициативу", — отметил военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах на Курщине и важном решении по Покровскому направлению.