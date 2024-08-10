Боевые робопсы на фронте: на Покровском направлении ВСУ используют революционные технологии (видео)

Они увеличивают оперативные возможности

Каждый день на Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, но в противостоянии против оккупантов нашим бойцам помогают робопсы. Видео с очередным "бойцом" во время выполнения разведывательного задания уже появилось в сети.

На кадрах видно, что на робособаку для маскировки накинули камуфляжную форму и зафиксировали характерными для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) голубыми полосками.

"Группа "Медоїд" выполняет боевые задания с помощью наземных дронов. Работает боевой пес "Хунт"", — именно так подписал видео военный Анатолий Штефан "Штирлиц".

Заметим, что уже некоторое время наши бойцы тестируют использование роботизированных собак на фронте. Они выполняют в основном разведывательные функции, ведь дроны часто сбивает враг. Робопес — новая техника на поле боя, которая расширяет возможности ВСУ.

В то же время Kyiv Post добавляет, что скоро робото-собаки смогут заменить солдат для шпионства за российскими окопами или обнаружения мин.

"Эта собака ограничивает риск для солдат и увеличивает оперативные возможности. Это основная ее функция", – сказал оператор, работающий в британской компании, поставляющей военное оборудование.

На видео не видно точной модели робособаки, но, вероятно, это Unitree Go 2 Pro, который недавно засветившийся на Торецком направлении.

Технические характеристики Unitree Go2 PRO:

вес с аккумулятором – почти 15 кг;

нагрузка – примерно 8 кг (ограничение – примерно 10 кг);

размеры стоя – 70x31x40см;

размеры в выключенном состоянии и лежащем положении – 76x31x20см;

скорость движения – примерно 3,5 м/с;

расстояние дистанционного управления — более 30 м;

максимальный угол подъема – 40°;

срок службы батареи – примерно 1–2 часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что появилось эпическое видео уничтожения российского "Солнцепека".