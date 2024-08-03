Фейерверк был яркий: появилось эпичное видео уничтожения российского "Солнцепека"

Стоимость одной системы примерно $15 млн

Украинские воины уничтожили российский "Солнцепек" с полным боекомплектом на Запорожском направлении. Видео удачной работы бойцов уже опубликовано в сети.

Как отметила Служба безопасности Украины (СБУ), "гордость" российского военно-промышленного комплекса (ВПК) была уничтожена в ночь на 2 августа, тогда взрывы раздавались не только в Крыму.

На Запорожском направлении украинские воины попали в российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". На опубликованном видео видно, что после попадания снаряда произошел значительный взрыв и образовался большой гриб из дыма. В течение нескольких часов горел и дымил российский "Солнцепек".

В СБУ отметили, что во время разведки бойцы зафиксировали позицию системы, которая была оснащена полным боекомплектом и была готова к нанесению удара.

"После яркого фейерверка экипаж исчез вместе со всей установкой", — добавили в службе.

Заметим, что цена такой системы составляет около $15 млн.

Напомним, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Покровское направление сейчас остается одним из самых горячих. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться к "дороге жизни", трассе Покроск-Часов Яр. В то же время ВСУ прилагают максимум усилий и ежедневно отражают вражеские атаки.

Ранее "Телеграф" писал, что утром в Харькове раздался взрыв. Есть прилет в пригороде.