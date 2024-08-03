Феєрверк був дебелий: з’явилось епічне відео знищення російського "Солнцепьока"

Вартість однієї системи приблизно $15 млн

Українські воїни знищили російський "Солнцепьок" з повним боєкомплектом на Запорізькому напрямку. Відео вдалої роботи бійців вже опубліковано в мережі.

Як зазначила Служба безпеки України (СБУ), "гордість" російського військово-промислового комплексу (ВПК) була знищенна у ніч напроти 2 серпня, тоді вибухи лунали не тільки в Криму.

На Запорізькому напрямку українські воїни поцілили у російську тяжку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". На опублікованому відео видно, що після потрапляння снаряда був значний вибух та утворився великий гриб з диму. Протягом кількох годин горів та димів російський "Солнцепьок".

У СБУ зауважили, що під час розвідки бійці зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова до завдавання удару.

"Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою", — додали у службі.

Зауважимо, що ціна такої системи складає приблизно $15 млн.

Нагадаємо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Покровський напрямок зараз залишається одним з найгарячіших. Окупанти не полишають спроб просунутись до "дороги життя", траси Покроськ-Часів Яр. Водночас ЗСУ докладають максиму зусиль і щоденно відбивають ворожі атаки.

Раніше "Телеграф" писав, що зранку у Харкові пролунав вибух. Є приліт у передмісті.