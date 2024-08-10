Бойові робопси на фронті: на Покровському напрямку ЗСУ застосовують революційні технології (відео)

Вони збільшують оперативні можливості

Щодня на Покровському напрямку тривають запеклі бої, але у протистоянні проти окупантів нашим бійцям допомагають робопси. Відео з черговим "бійцем" під час виконання розвідувального завдання вже з'явилось у мережі.

На кадрах видно, що на робособаку задля маскування накинули камуфляжну форму та зафіксували характерними для Збройних Сил України (ЗСУ) блакитними смужками.

"Група "Медоїд" виконує бойові завдання за допомогою наземних дронів. Працює бойовий пес "Хунт"", — саме так підписав відео військовий Анатолій Штефан "Штірліц".

Зауважимо, що вже певний час наші бійці тестують використання роботизованих собак на фронті. Вони виконують здебільшого розвідувальні функції, адже дрони часто збиває ворог. Робопес — нова техніка на полі бою, яка розширю можливості ЗСУ.

Водночас Kyiv Post додає, що скоро робото-собаки зможуть замінити солдат для шпигування за російськими окопами чи виявлення мін.

"Ця собака обмежує ризик для солдатів і збільшує оперативні можливості. Це основна її функція", – сказав оператор, який працює в британській компанії, що постачає військове обладнання.

На відео не видно точної моделі робособаки, але, ймовірно, це Unitree Go 2 Pro, який нещодавно засвітився на Торецькому напрямку.

Технічні характеристики Unitree Go2 PRO:

вага з акумулятором — майже 15 кг;

навантаження — приблизно 8 кг (обмеження — приблизно 10 кг);

розміри стоячи — 70x31x40см;

розміри у вимкненому стані та лежачому положенні — 76x31x20см;

швидкість руху — приблизно 3,5 м/с;

відстань дистанційного керування — понад 30 м;

максимальний кут підйому — 40°;

термін служби батареї — приблизно 1–2 години.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з’явилось епічне відео знищення російського "Солнцепьока".