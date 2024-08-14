Россияне снова продвинулись на Донбассе? Что происходит на самом горячем направлении фронта (карта)

На Покровском направлении враг совершил 37 атак, на Торецком — 14

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. На восточном направлении, а именно на Покровском ситуация крайне сложная. Враг не останавливается и продолжает давить.

В планах россиян захватить Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Покровское направление… у врага есть приоритет захватить город Покровск и город Мирноград", — сказал Филашкин в эфире телемарафона.

В то же время, по сообщениям отдельных пабликов в Telegram, в частности, военных, участвующих в боях на Покровском направлении, на отдельных участках враг продолжает продвижение.

"Покровское направление: враг не останавливается и продолжает движение в направлении Николаевки. Наши казаки их немного развалили, но некоторые черти на окраинах в домах еще присутствуют! Также пид@ры давят на опорник в направлении Орловки и продвинулись в направлении н.п Журавка", — говорится в сообщении бойца на позывной "Мучной".

В другом публике нашли информацию о том, что россияне якобы смогли продвинуться в Гродовке.

Относительно первого и второго сообщения — подтверждения от Генштаба ВСУ по ситуации нет. Зато появилась информация о том, что на Покровском направлении враг совершил 37 атак, на Торецком — 14.

"На Покровском направлении агрессор совершил 37 атак в районах Воздвиженки, Гродовки, Желанного, Зеленого Поля, Водяного, Скучного, Карловки и Птичьего. Враг нанес удары КАБами по Воздвиженке и Гродовке, неуправляемыми авиационными ракетами — по Александрополю. На Торецком направлении произошло 14 вражеских атак. Враг, при поддержке авиации, атакует у населенных пунктов Нью-Йорк, Железное, Северное и Торецк", — говорится в сообщении Генштаба.

Также известно, что в Торецке остается около трех тысяч человек, ежедневно эвакуируют оттуда 10-15 местных. Несмотря на попытки проникновения российских ВРГ, наши военные полностью контролируют город.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что люди массово бегут из Донецка. На КПП "Матвеев курган" огромные очереди.