"Больше, чем запланировано": Зеленский рассказал об успехах на Курщине и важном решении по Покровскому направлению

Украина постепенно достигает своей стратегической цели

Президент Владимир Зеленский и главком Сырский договорились о том, что из ближайших пакетов военной поддержки от союзников на Покровское направление отправится еще больше оружия. Больше, чем было запланировано ранее. Кроме того, сказал президент и об удачных шагах к стратегической цели на Курском направлении.

Соответствующие заявления Зеленский сделал в своем традиционном вечернем обращении к гражданам. Поблагодарил каждого воина за выдержку и смелость.

"Хорошее сегодня продвижение в Курской области. Стратегической цели нашей достигаем. Существенно пополнили обменный фронт для нашего государства", — сказал Зеленский, однако не сказал, какова именно стратегическая цель.

Вспомнил президент и о совещании, которое провел сегодня днем с несколькими министрами, где, по словам президента, обсуждались вопросы поддержки действий наших военных в Курской области.

"Важно, что Украина воюет по правилам, и гуманитарные потребности имеющиеся на той территории должны быть обеспечены", — подчеркнул Зеленский.

"Хочу сейчас поблагодарить всех наших воинов СБУ, а также воинов Сил обороны Украины, ГУР и всех привлекаемых структур. Спасибо за точные, своевременные, результативные удары по российским аэродромам. Наши, украинские дроны работают именно так, как нужно. Но есть вещи, которые только дронами не сделаешь. К сожалению. Нужно другое оружие — ракетное оружие", — сказал глава государства.

По словам президента, сейчас продолжается активная работа с партнерами по дальнобойным решениям для Украины.

"Чем более смелы решения партнеров, тем меньше может сделать Путин. И сегодня провел соответствующее совещание с МИД, Министерством обороны, нашим Офисом, СНБО. Подготовили алгоритм наших действий, чтобы достичь сильных решений наших партнеров – победных решений", — сказал Зеленский.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что известно об успехах на Курском направлении. Вооруженные силы Украины заняли еще четыре села в Курской области.