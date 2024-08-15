Враг подошел еще ближе к Покровску: местные власти выступили с тревожным обращением (карта)

Россияне регулярно обстреливают город

Российские войска уже находятся почти в 10 километрах от окрестностей Покровска Донецкой области. Жителей общины призывали эвакуироваться.

Об этом сообщил глава покровской городской военной администрации Сергей Добряк. По его словам, враг цинично обстреливает критическую инфраструктуру и жилищную застройку города, в результате чего погибают люди.

"Не медлите, эвакуируйтесь, особенно семьи с детьми, особенно пожилые люди. Записывайтесь на эвакуацию. Также, если у вас есть семьи, или есть куда уехать, пожалуйста, уезжайте заранее, собирайте вещи", — сказал Добряк.

Глава МВА подчеркнул, что ситуация в городе только ухудшается и лучше не станет. В то же время Добряк отметил, что власти и работники критической инфраструктуры остаются в городе.

Всех, кто хочет эвакуироваться из Покровска, призывали обращаться по следующим телефонам:

контактный центр Покровской МВА: 0800300101;

волонтеры БФ "Восток SOS": эвакуация с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, с домашними питомцами: 0800332614 с понедельника по субботу с 08.00 до 18.00;

волонтеры ОО "Подснежник" для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом: 0932022232 и 0964041034.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах на Курщине и важном решении по Покровскому направлению.