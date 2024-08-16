"Ситуація змінилася": аналітик розповів, як Україна поступово перемагає РФ

Курськ лише підкреслив тенденцію, яка ставала все більш очевидною

Після двох з половиною років напруженої боротьби України за свою незалежність багатьом важко побачити кінець війни. Проте на думку незалежного аналітика та співробітника Центру оборонних стратегій Ганса Петтера Мідтуна ситуація вже змінюється на користь Києва. І посприяв цьому наступ Сил оборони України у Курській області.

Проце аналітик написав у своїй колонці на сайті "The Telegraph". Він зауважив, що Україні вдалося за тиждень досягнути більше, ніж Росії за пів року.

"На повністю прозорому полі бою Україні вдалося таємно передислокувати та розгорнути підрозділи щонайменше чотирьох елітних бригад і здійснити раптовий механізований штурм. Нині Україна претендує на контроль над 1000 кв. км. На відміну від цього, Росія окупувала 1175 кв. км території України в період з січня по липень 2024 року і то величезною ціною", — пише аналітик.

Водночас, за словами аналітика не варто забувати про санкції. Так, Росії вдається обійти частину з них, проте далеко не всі і вони боляче б’ють по економіці країни-агресорки. Разом з тим, економіка України завдяки підтримці союзників перебуває у набагато кращому стані, ніж російська, впевнений експерт.

"Що ще важливіше, після війни Україна остаточно стане членом ЄС і НАТО. На відміну від Росії, її подальша підтримка та відновлення зруйнованих війною територій гарантовано", — зауважує Мідтун.

"Здатність Росії нарощувати виробництво оборонної промисловості вже досягло свого піку і знаходиться на максимальних потужностях. При цьому спостерігається рекордна нестача робочої сили – близько 4,8 мільйона. Підлітки, літні люди і навіть ув'язнені заповнюють цю діру", — стверджує аналітик.

Щодо українською та західної промисловості — вони лише починають нарощувати темпи. Враховуючи, що США та Європа запізнилися з цим процесом і не розпочали його у 2014-2015 рр., коли, власне, і розпочалася українсько-російська війна, виробництво зброї істотно зросте саме у 2024 і 2025 роках.

"Коли Кремль похвалився поставкою 1530 танків протягом 2023 року, він не згадав, що майже 85% цих танків були старими Т-72, ​​Т-62, а деякі з них взагалі Т-55 50-х років, які були відреставровані. Ресурси Кремля обмежені і з часом вичерпаються", — переконаний експерт.

Нині на полі бою відбувається величезна технологічна трансформація і саме Україна є рушієм цих змін. Розробка власних дронів, перехоплювачів, систем РЕБ і не тільки закладають основу для перемоги. Українські дрони вже здатні уражати цілі на відстані 1800 км.

"Україна прагне наростити виробництво до понад трьох мільйонів дронів на рік. Вона прагне до постійного вдосконалення безпілотних систем, включаючи збільшення використання штучного інтелекту та розробки цілих роїв БПЛА. Нині Україна вже використовує системи, які раніше використовувалися лише в авіації, на безпілотних транспортних засобах", — розповідає експерт.

Захід повільно (і неохоче) проте скасовує свої обмеження на використання Україною зброї західного виробництва. Водночас, Росія поступово суне на східному напрямку, хоча ці порівняно невеликі успіхи коштують їй надзвичайно дорого.

"Рівень втрат у Росії нині перевищує її здатність генерувати живу силу. Хоча її жива сила близька до "необмеженої", важке озброєння — ні. РФ повільно спалює свої запаси старих танків, БТРів і артилерії. Її протиповітряна оборона виснажується. Більше третини Чорноморського флоту зруйновано", — підкреслює Мідтун.

При цьому, одні експерти вважають, що Росія може витримати ще близько двох-трьох років. Інші — що Росія досягне "критичної точки виснаження" вже у 2025 році.

"Настав час дати Путіну вихід: членство України в НАТО або втручання НАТО у війну", — насамкінець заявив Мідтун.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у НАТО оцінили реакцію Росії на початок наступу ЗСУ в Курській області. Через млявість та страх відповідальності російські генерали та чиновники реагували на події з великим запізненням, що багато може сказати про ситуацію у РФ.