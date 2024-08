"Росії не вдається зупинити наступ України": як змінилася карта боїв у Курській області

Збройним силам України вдалося значно розширити зону свого впливу на Курщині. Нагадаємо, днями головком Сирський доповідав про те, що Сили оборони України контролюють, щонайменше, 1000 кв. кілометрів Курської області.

За даними німецького аналітика Юліана Рьопке нині ця цифра збільшилася. Рьопке опублікував карту зайнятих ЗСУ територій, яку склав на основі інформації з відкритих джерел.

"Наступ української армії в Курській області продовжується. Вже понад тиждень, на дев'ятий день, Росії поки що не вдалося зупинити наступ українців", — Юліан Рьопке.

На карті, яку опублікував експерт BILD з аналізу відкритих даних, блакитним кольором виділено території, які частково або повністю перейшли під контроль ЗСУ за останні дві-три доби.

Також Рьопке опублікував карту просування російської окупаційної армії на території Покровщини. Помаранчевим кольором виділено останні зміни.

Згідно з останніми даними у Курській області ЗСУ вдалося зайняти н.п. Руське Порічне, Черкаське Порічне та Косиця. Про це також повідомив Юліан Рьопке. Допис зробив у своєму акаунті в мережі X.

The Ukrainian army captured #Ruskoye_Porechnoye, #Cherkaskoye_Porechnoye and #Kositsa in Western Russia's Kursk oblast, Russian and Ukrainian military source confirm.

Thank you so much for your assistance, @Liveuamap. pic.twitter.com/0g8uv8gKqb