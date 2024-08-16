Натиск ворога значно зменшився: у ЗСУ розповіли, звідки ворог перекидає війська у Курську область

Угруповання ворога в районі Куп'янська значно скоротилося

Триває 10-й день операції ЗСУ у Курській області, росіяни перекидають туди сили з Куп’янського напрямку. Тим часом наші воїни захопили на території Курщини ще один населений пункт — село Внєзапноє.

Про перекидання ворогом сили з Куп’янського напрямку у Курську область розповів начальник відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної бригади Віталій Бицак. В ефірі "КИЇВ24" він сказав, що натиск ворога на Куп’янському напрямку значно зменшився.

"Помічені перекидання ворожих сил, зняття резервів на Курський напрямок", — сказав він, додавши, що угрупування ворога на Куп'янскькому напрямку зараз значно зменшено.

Зазначимо, станом на ранок 16 серпня Z-блогери пишуть, що в той час, як російським телебаченням та в офіційних доповідях заявляють, що українська армія в Курській області нібито "розбита, переможена і видавлена назад в Україну", насправді там йдуть жорстокі бої.

Як повідомляв "Телеграф", у ЗСУ показали перші години Курської операції. Тоді було проведено розмінування, стався прорив кордону, знищення оборонних рубежів супротивника, це супроводжувалося роботою авіації та артилерії, взяли перших полонених.