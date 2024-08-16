Натиск врага значительно уменьшился: в ВСУ рассказали, откуда враг перекидывает войска в Курскую область

Группировка россиян в районе Купянска сократилась

Продолжается 10-й день операции ВСУ в Курской области, россияне перекидывают туда силы с Купянского направления. Тем временем наши воины захватили на территории Курщины еще один населенный пункт — село Внезапное.

О перекидывании врагом сил с Купянского направления в Курскую область рассказал начальник отделения коммуникаций 77-й отдельной аэромобильной бригады Виталий Быцак. В эфире "КИЕВ24" он сказал, что давление врага на Купянском направлении значительно уменьшилось.

"Замечены опрокидывание вражеских сил, снятие резервов на Курское направление", — сказал он, добавив, что группировка врага на Купянском направлении сейчас значительно уменьшена.

Отметим, по состоянию на утро 16 августа Z-блоггеры пишут, что в то время как российским телевидением и в официальных докладах заявляют, что украинская армия в Курской области якобы "разбита, побеждена и выдавлена в Украину", на самом деле там идут жестокие бои.

Как сообщал "Телеграф", в ВСУ показали первые часы Курской операции. Тогда было проведено разминирование, произошел прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, это сопровождалось работой авиации и артиллерии, взяли первых пленных.