У Криму вночі спалахнули "цікаві" пожежі, росіяни пишуть про морські дрони (фото)

Кримський міст перекривали на кілька годин

З’явилася інформація про наслідки "гучної" ночі в окупованому Криму. Про звуки вибухів у ніч на п’ятницю, 16 серпня, повідомляли жителі Севастополя, Керчі, Феодосії, Сімферополя, Кам’янки та Чорноморська, після цього на околицях Керчі щось палає.

Про нічні пожежі у районі Керчі повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Зазначається, що раніше саме там було помічено установку російської ППО.

Канал опублікував не лише карти пожеж, а й фото, на якому щось горить неподалік стели "Керч". Кадри було зроблено близько 4 години ранку. Що саме там горить, встановлюється.

Тим часом міноборони РФ заявило, що за ніч на 16 серпня над акваторією Чорного моря нібито "засобами ППО перехоплено та знищено" п’ять БПЛА літакового типу. Крім того, за даними відомства, в акваторії Чорного моря нібито знищено два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова. В атаці вони традиційно звинувачують "київський режим".

Внаслідок вибухів, що прогриміли минулої ночі, в окупованому Криму росіяни перекривали Кримський міст. Він був закритий з 03:15, рух відновили лише о 07:13. За цей час на автомобільних під’їздах до мостової споруди зібралися багатокілометрові черги з обох боків.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 9 серпня у Криму також було дуже голосно. Вибухи чули у Севастополі, біля Сімферополя, а також у Сакському та Чорноморському районах, які, за заявами окупантів, нібито атакували безпілотники та навіть ракети.