В Крыму ночью вспыхнули "интересные" пожары, россияне пишут о морских дронах (фото)

Крымский мост перекрывали на несколько часов

Появилась информация о последствиях "громкой" ночи в оккупированном Крыму. О звуках взрывов в ночь на пятницу, 16 августа, сообщали жители Севастополя, Керчи, Феодосии, Симферополя, Каменки и Черноморска, после этого в окрестностях Керчи что-то пылает.

Об ночных пожарах в районе Керчи сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Отмечается, что ранее именно в том месте была замечена установка российской ПВО.

Канал опубликовал не только карты пожаров, но и фото, на котором что-то горит неподалеку от стелы "Керчь". Кадры были сделаны около 4 часов утра. Что именно там горит, устанавливается.

Тем временем минобороны РФ заявило, что за ночь на 16 августа над акваторией Черного моря якобы "средствами ПВО перехвачено и уничтожено" пять БПЛА самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, в акватории Черного моря якобы уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова. В атаке они традиционно обвиняют "киевский режим".

В результате прогремевших минувшей ночью взрывов в оккупированном Крыму россияне перекрывали Крымский мост. Он был закрыт с 03:15, движение возобновили только в 07:13. За это время на автомобильных подъездах к мостовому сооружению скопились многокилометровые очереди с обеих сторон.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 9 августа в Крыму также было очень громко. Взрывы слышали в Севастополе, возле Симферополя, а также в Сакском и Черноморском районах, которые, по заявлениям оккупантов, якобы атаковали беспилотники и даже ракеты.