Путин — на пороге политического кризиса: три мнения западных экспертов об операции ВСУ на Курщине

Операция Украины в Курской области может породить политический кризис в РФ.

Операция Вооруженных Сил Украины в Курской области продолжается уже вторую неделю, так что многие западные обозреватели удивлены, ведь они прогнозировали, что рейд может быть кратковременным. Впрочем, Киев закрепляется на российской территории, а "контртеррористическая операция", которую объявила Москва, не выглядит слишком эффективной.

"Телеграф" публикует уже традиционный обзор последних заявлений западных экспертов.

Россия – на пороге кризиса

Ведущий эксперт американского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос в эфире Times Radio обратил внимание на то, что Путин до сих пор не объявил ни военное положение в стране, ни всеобщую мобилизацию.

"Примечательно, что Путин мог бы использовать эту возможность, чтобы сказать, что это украинская прокси-война, которую поддерживает НАТО, чтобы уничтожить Россию. Он этого не сделал. Он мог бы призвать к мобилизации. А на самом деле сделал наоборот. Он заявил о чудесной реакции добровольцев на ситуацию, что является способом дать сигнал населению, что он не собирается объявлять очередной раунд мобилизации.

Даже если бы россияне не провозглашали войну, есть другие вещи, которые они могли бы сделать, и которые были бы эффективнее, чем проведение "контртеррористической операции". Например, объявить военное положение, что позволило бы лучше реагировать на чрезвычайные ситуации и т.д. Проводя эту "КТО", они подчинили всю операцию не военным, а ФСБ России", – объясняет Баррос.

Также, по его мнению, Москва находится "на пороге политического кризиса" из-за срочников, базировавшихся на Курщине.

"По российскому законодательству срочникам запрещено проходить экспедиционную военную службу… Но был огромный скандал в РФ в начале 2022 года после того, как Путин заявил, что не будет отправлять срочников в Украину. А выяснилось, что в небольшом количестве их туда направили, и некоторые были убиты или попал в плен. Путин встречался с матерями этих призывников и сделал целую кучу шагов для преодоления кризиса, а затем приложил очень целенаправленные усилия, чтобы призывники не ехали в Украину.

Сейчас, когда украинцы прорвались в Россию и продвинулись на 20-25 километров вглубь, они наткнулись на служащих в воинских частях срочников, а также срочников Пограничной службы РФ. Как следствие, украинцы ликвидировали их или брали в плен. Смерти среди призывников в Российской Федерации очень политически чувствительны», — отмечает Джордж Баррос.

В советское время, например, организации матерей проводили протесты и митинги против власти, когда та бросала срочников в Афганистан. Затем подобные волны недовольства вспыхивали при российско-чеченских войнах.

"Это очень политически чувствительная тема для Кремля", — отметил эксперт и добавил, что следует наблюдать за развитием событий дальше.

Высокая оценка из США

Высоко украинскую операцию в Курской области оценивает Марк Гертлинг – бывший генерал-командующий армией США в Европе.

"По моему мнению, эта акция поражает. Она демонстрирует тщательную разведывательную подготовку зоны боевых действий, хорошо разработанный план маневра, использование комбинированного вооружения и сил (пехота, механизированные силы, артиллерия, противовоздушная оборона, инженеры, связь, воздушная координация беспилотниками и вспомогательное материально-техническое обеспечение), хорошую оперативную безопасность, план обращения с пленными и связь между тактикой и стратегией", — указал он.

Операцию Киева он классифицирует как "демонстрацию", чтобы ввести врага в заблуждение или получить кратковременное преимущество над ним.

"Демонстрации – в зависимости от замысла – продолжаются от одного дня до нескольких недель в зависимости от способности пополнять запасы и защищать операцию от контратак врага.

Это наземный эквивалент рейда Дулиттла времен Второй мировой войны, который продемонстрировал, что основная часть Японии была уязвима для американских воздушных атак, когда японцы этого меньше всего ожидали. Молодец, Украина!", — написал влиятельный американский военный.

На кону – мировой порядок

Эксперт Финского института международных отношений Минна Аландер акцентирует на том, что Курской операцией Украина напомнила и России, и Западу, что война далека от завершения. И на кону – гораздо более глобальные вопросы.

"Нет доступного решения, основанного на соглашении. Даже Трамп не сможет заключить очередную сделку, потому что нет статус-кво, к которому можно возвращаться. На этом этапе война развернула глобальный эффект, то есть вопрос о том, победит ли мировой порядок, основанный на правилах Запада.

Это очень обширная ситуация выигрыша или проигрыша. Россия собрала вокруг себя группу государств (Иран, Северная Корея, Китай), стремящихся бросить вызов доминирующей позиции Запада и получать прибыль от продолжения войны.

Это дикая иллюзия, что Китай будет заинтересован давить на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Напротив, он поддерживает Россию, поскольку Китаю очень удобно, что США уделяют этому внимание и ресурсы, а также войне в Газе", — пишет Аландер.

По ее словам, сейчас именно у Европы есть отличный шанс направить Кремлю и россиянам сигнал о том, что им нужно прекратить насилие. Западная помощь Украине в том, чтобы положить конец этой войне на благоприятных условиях, и интеграция Киева в НАТО и ЕС "обеспечит оптимальные условия для борьбы с коррупцией, укрепления демократии, поддержки уже сильного украинского гражданского общества и сделает Украину в целом продуктивным членом будущего европейского порядка на основе безопасности".

"Совершенно не обязательно, что эта война закончится невыгодным для Украины компромиссом. Позиция "все пропало", которая доминировала в аналитическом и новостном ландшафте, просто неоправданна. Еще ничего не решено, и Запад еще может поступить правильно", — подчеркнула финская эксперт. .

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" журналист Виталий Портников рассказал, станет ли провал в Курске началом падения режима Путина.