Переговоры Украины с РФ начались во время наступления ВСУ на Курск: чего стороны хотят друг от друга

О точном количестве пленных россиян пока не сообщается

Украина и Россия уже ведут переговоры об обмене военнопленными, захваченными во время операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Речь может идти о сотнях военных.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей украинской разведки. Издание отмечает, что Киев не разглашает точное количество российских военных, взятых ВСУ в плен в Курской области.

В то же время украинские солдаты на этом направлении сообщили FT, что количество пленных россиян исчисляется "сотнями". Также говорится, что переговоры между странами начались после 10 дней тяжелых боев Курской области.

Издание отмечает, что захват российских пленных, вероятно, усилит призывы Украины к возвращению тысяч своих военных и гражданских людей. Речь может идти об освобождении украинцев, взятых в плен за все время полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия уже провели разговор по обмену пленными. По его словам, ситуация в Курской области заставила Россию проявлять инициативу по вопросу обмена пленными, чего она раньше не делала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 14 августа были взяты в плен более сотни военных России. Это удалось осуществить бойцам Центра специальных операций "А" СБУ.