Уникальная операция: бойцы СБУ взяли в плен больше сотни российских военных за раз (видео)

Украинские военные продолжают пополнять обменный фонд

Появились детали взятия в плен 14 августа больше сотни военных России. Это удалось осуществить бойцам Центра специальных операций "А" СБУ.

Об этом "Телеграфу" рассказали собственные источники в СБУ. По их информации, удалось пленить 102 российских военных и это самое массовое взятие врага, которое удалось провести за один раз.

Речь идет о военнослужащих 488-го гвардейского мотострелкового полка, а также небезызвестного кадыровского подразделения "Ахмат". Украинские военные захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный ротный опорный пункт оккупантов. Он был оснащен подземными коммуникациями, помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной комнатой и даже баней.

"Противник не собирался сдаваться в плен, провизии и боеприпасов было предостаточно… Пополняем обменный фонд!", — отмечают источники в СБУ.

Напомним, что ранее командир батальона "Ахмат" Апти Алаудинов похвалил ВСУ за операцию в Курской области и раскритиковал военное руководство России. В добавок к этому он назвал дату, когда Украина якобы "планирует захватить" Курскую АЭС. После этого украинские власти, по его словам, хотели предложить РФ переговоры.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что россияне в Курской области в панике строят укрепления. Траншеи видны на снимках с оспутника.