Унікальна операція: бійці СБУ взяли в полон понад сотню російських військових за раз (відео)

Українські військові продовжують поповнювати обмінний фонд

З’явилися деталі взяття в полон 14 серпня більше сотні військових Росії. Це вдалося здійснити бійцям Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Про це "Телеграфу" розповіли власні джерела у СБУ. За їхньою інформацією, вдалося полонити 102 російських військових і це наймасовіше взяття ворога, яке вдалося провести за один раз.

Йдеться про військовослужбовців 488-го гвардійського мотострілецького полку, а також відомого кадировського підрозділу "Ахмат". Українські військові захопили та зачистили розгалужений, бетонований та якісно укріплений ротний опорний пункт окупантів. Він був оснащений підземними комунікаціями, приміщеннями для проживання особового складу, їдальнею, кімнатою зброї та навіть лазнею.

"Противник не збирався здаватися в полон, провізії та боєприпасів було достатньо... Поповнюємо обмінний фонд!", — зазначають джерела в СБУ.

Нагадаємо, що раніше командир батальйону "Ахмат" Апті Алаудінов похвалив ЗСУ за операцію в Курській області та розкритикував військове керівництво Росії. На додаток до цього він назвав дату, коли Україна нібито "планує захопити" Курську АЕС. Після цього українська влада, за його словами, хотіла запропонувати РФ переговори.

Також "Телеграф" розповідав про те, що росіяни в Курській області у паніці будують укріплення. Траншеї видно на знімках із супутника.