Переговори України з РФ почалися під час наступу ЗСУ на Курськ: чого сторони хочуть одна від одної

Про точну кількість полонених росіян наразі не повідомляється

Україна та Росія вже ведуть перемовини про обмін військовополоненими, яких захопили під час операції Збройних сил України в Курській області. Мова може йти про сотні військових.

Про це пише Financial Times з посиланням на представників української розвідки. Видання зазначає, що Київ не розголошує точну кількість російських військових, яких ЗСУ взяли в полон у Курській області.

Водночас українські солдати на цьому напрямку повідомили FT, що кількість полонених росіян обчислюється "сотнями". Також зазначається, що переговори між країнами почалися після 10 днів важких боїв Курської області.

Видання наголошує, що захоплення російських полонених, ймовірно, посилить заклики України до повернення тисяч своїх військових і цивільних людей. Мова може йти про звільнення українців, які були взяті в полон за весь час повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна та Росія вже провели розмову щодо обміну полоненими. За його словами, ситуація в Курській області змусила Росію проявляти ініціативу в питанні обміну полоненими, чого вона раніше не робила.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 серпня були взяті в полон більше сотні військових Росії. Це вдалося здійснити бійцям Центру спеціальних операцій "А" СБУ.