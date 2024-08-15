В Курской области Украина создала военную комендатуру

В четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой объявили о создании военной комендатуры Курской области. Ее возглавил генерал-майор Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Эдуард Москалев.

Об этом сообщил глава государства в Telegram. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящее время под контролем Украины в Курской области находится 1150 кв. км.

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