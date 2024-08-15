У Курській області Україна створила військову комендатуру

У четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій оголосили про створення військової комендатури Курської області. Її очолив генерал-майор Збройних Сил України (ЗСУ) Едуард Москальов.

Про це повідомив голова держави у Telegram. За словами Головнокомандувача ВСУ Олександра Сирського, наразі під контролем України в Курській області знаходиться 1 150 кв. км.

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