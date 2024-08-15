Рус

У Курській області Україна створила військову комендатуру

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 15 серпня 2024, 15:14
Володимир Зеленський

У четвер, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, на якій оголосили про створення військової комендатури Курської області. Її очолив генерал-майор Збройних Сил України (ЗСУ) Едуард Москальов.

Про це повідомив голова держави у Telegram. За словами Головнокомандувача ВСУ Олександра Сирського, наразі під контролем України в Курській області знаходиться 1 150 кв. км.

Новина доповнюється …

Теги:
#Ставка #Курська область #Володимир Зеленський