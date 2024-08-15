Опасны даже для танков: какие украинские БТРы наступают на Курск

Много подобной техники помогает ВСУ в Курской области

Успешное наступление ВСУ в Курской области заставляет россиян объявлять чрезвычайное положение в новых регионах. Одной из составляющих успеха является активное применение украинскими военными такой современной техники, как, БТР-4Е "Буцефал" отечественного производства.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам очень хорошо, что на кадрах из Курской области так много БТР-4Е, что говорит об усилении ими ВСУ без лишнего шума. Причем эту технику эксперт назвал "лучшим, что было сделано в постсоветский период в вопросе колёсных ББМ".

Как отмечает военный эксперт, БТР-4Е имеет лучшее решение в вопросе десантного отсека среди ББМ на постсоветском пространстве. Это касается и удобства размещение экипажа, и оперирования средствами управления и стрельбы. Также у нее очень высокий показатель кучности и точности стрельбы, чего российские БТР-82А до сих пор не достигли, стреляя в большинстве случаев "куда-то туда".

"Машина для своего класса обладала высокими показателями живучести и не единожды их демонстрировала с 2014 года, значительно опережая российскую линейку БТР-70/80/82. Единственный минус БТР-4Е – это его вес, который влиял на показатели проходимости, но в сравнении с другими преимуществами это компенсировалось", — отмечает эксперт.

Действительно, колесный БТР-4Е весит 22 тонны, что для современных боевых машин на колесах – много. Но этот вес использован на:

размещение троих членов экипажа и семи десантников в удобных условиях;

мощное вооружение, боевой модуль "Парус" с 30-мм пушкой (400 снарядов), 40-мм гранатомет (145 гранат), пулемет калибра 7,62 мм (2000 патронов) и противотанковый ракетный комплекс "Барьер" (4 ракеты). Такой набор делает украинский БТР опасным даже для танков, не говоря уже о легкой бронетехнике, которую он может поражать 30-мм пушкой на дальностях до 2 км;

бронирование. К примеру, БТР можно оснастить комплектом навесной брони, что позволит держать обстрел в лоб из крупнокалиберных пулеметов с 30 метров;

повышенную безопасность работы расчета, которую обеспечивает боевой модуль, дистанционно управляемый из корпуса БТРа.

При этом около 90% деталей БТРа производят в Украине;

"Российский ВПК только сейчас приблизился к тому, что выдал украинский ВПК в июле 2012 года. Вот только российский БТР-22, который также создавался с учётом изучения БТР-4Е, сейчас существует только как демонстрационная модель для разного рода выставок и неизвестно пойдёт ли когда-нибудь в серию, а вот "четвёрки" рассекают по Курской области", — заключает Александр Коваленко.

"Телеграф" сообщал ранее, на какой технике ВСУ наступают под Курском. В этих боях участвуют советские, украинские и НАТОвские образцы.