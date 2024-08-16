Десятый день операции ВСУ в Курской области: наши воины продвигаются, а россиянам привиделось НАТО (карта)

Бои теперь идут и на российских землях, и похоже, это надолго

Операция Вооруженных Сил Украины в Курской области идет уже 10-й день, Украина создала там военную комендатуру. По последним данным, ВСУ захватили село Внезапное.

Об этом сообщают аналитики deepstate. Изменения отражены на карте.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что нападение ВСУ на Курскую область якобы "спланировано при участии НАТО и западных спецслужб". Он не верит, уверениям США об их своей непричастности к этой операции. Патрушев думает, что без поддержки Вашингтона Киев "не решился бы на такие действия".

Тем временем российский Z-блогер Сергей Колясников пишет, что в то время, как по российскому телевидению и в официальных докладах заявляют, что украинская армия в Курской области якобы "разбита, побеждена и выдавлена обратно в Украину", на самом деле там идут жестокие бои.

По его заявлениям, ВСУ вводят подкрепления в Курскую область. Также он пишет, что в Сумы, якобы прибыли "представители НАТО".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что такое военная комендатура, которую Украина создала в Курской области. Мы также писали, каково ее назначение там.