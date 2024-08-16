"Россияне давят": стало известно, как оккупанты пытаются компенсировать поражение в Курской области

После начала Курской операции россияне значительно усилили давление на Донбассе.

Российские оккупанты, потерпев унизительные неудачи в Курской области после начала там операции Вооруженных сил Украины, решили отыграться на другом направлении. Они значительно усилили давление на Донбассе, на Покровском направлении, ежедневно понемногу захватывая новые и новые клочки украинской территории.

Об этом сообщает американское издание Politico. В качестве доказательства тяжелой ситуации, которая сложилась на этом направлении, издание приводит комментарий Ивана Секача, спикера 110-й механизированной бригады ВСУ, обороняющей Покровский район Донецкой области.

"Я бы сказал, что на нашем участке фронта стало хуже. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, и россияне давят", – сказал он, комментируя ситуацию на этом направлении.

Проект DeepState отметил, что в последние 24 часа Россия смогла оккупировать населенные пункты Желанное и Орловка, а также продвинулась в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Красногоровка, Николаевка и Журавка в Донецкой области. Украинский Генеральный штаб не подтвердил и не опроверг информацию – там отметили, что на этих участках ведутся интенсивные бои, а усилия Украины сосредоточены на Покровском направлении.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах на Курщине и важном решении по Покровскому направлению.

Также "Телеграф" писал, что украинское наступление в Курской области РФ стало ощутимым фактором влияния на российскую оборону, безопасность и логистические маршруты. Россияне, испуганные перспективой мощной атаки ВСУ, начали активно строить на частично контролируемой Курщине всевозможные укрепления.