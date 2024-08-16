Десятий день операції ЗСУ в Курській області: наші воїни просуваються, а росіянам примарилося НАТО (карта)

Бої тепер точаться і на російських землях, і схоже, це надовго

Операція Збройних Сил України в Курській області триває вже 10-й день, Україна створила там військову комендатуру. За останніми даними, ЗСУ захопили село Внєзапноє.

Про це повідомляють аналітики deepstate. Зміни відображені на карті.

Помічник президента РФ Микола Патрушев заявив, що напад ЗСУ на Курську область нібито "спланований за участю НАТО та західних спецслужб". Він не вірить, запевненням США про їхню свою непричетність до цієї операції. Патрушев вважає, що без підтримки Вашингтона Київ "не наважився б на такі дії".

Тим часом російський Z-блогер Сергій Колясніков пише, що в той час, як по російському телебаченню та в офіційних доповідях заявляють, що українська армія в Курській області нібито "розбита, переможена і видавлена назад на Україну", насправді там тривають жорстокі бої.

За його заявами, ЗСУ вводять підкріплення у Курську область. Також він пише, що до Сум нібито прибули "представники НАТО".

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке військова комендатура, яку Україна створила у Курській області. Ми також писали, яке її призначення там.