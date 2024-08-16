"Медленная и рассеянная": в НАТО оценили реакцию России на начало наступления ВСУ в Курской области

Внутри России остались военные срочные службы, которым теоретически и юридически запрещено участвовать в боевых действиях на территории Украины

Реакция российского режима на наступление Вооруженных сил Украины была медленной и рассеянной. Из-за вялости и страха ответственности российские генералы и чиновники реагировали на события с большим опозданием, что многое может сказать о ситуации в РФ.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает Голос Америки. По мнению генерала, медленная российская реакция – результат отсутствия понимания, кто должен отвечать за эти события, а также отсутствие достаточного количества освобожденных войск.

"Россия до сих пор собирает вместе реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Отчасти это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было быть Министерство внутренних дел. Во-вторых, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и находящиеся в Украине части российских наземных сил очень существенный", – отметил он.

Каволи напомнил, что внутри России остались военные срочные службы, которым теоретически и юридически запрещено участвовать в боевых действиях на территории Украины. Участвовать в обороне от "внешнего вторжения" они могут, но это явно не те боевые единицы, от которых можно было бы ожидать скорейшей реакции на события.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им предпочтут по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решения с их стороны относительно времени и наличия войск", — отметил генерал.

С другой стороны, добавил Каволи, ВСУ вопреки всем проблемам продемонстрировали поразительный уровень инноваций на всех уровнях – в военном, техническом и тактическом планах.

"Думаю, мы видим кое-что во время наступления в Курской области. Так что, безусловно, есть вызовы, но Украина точно имеет способность их преодолеть… За последние несколько лет это было совершенно замечательно, что Украина смогла сделать при содействии, возможно, 50 разных стран мира, добровольно объединившихся, чтобы помочь им в их борьбе", – резюмировал генерал.

Между тем, россияне пытаются бросать на Курское направление "солянку" из своих военных, но их сил все равно мало, чтобы выбить с этой территории ВСУ. При этом враг собирает силы по другим направлениям, чтобы защитить эту область, и это играет на руку Украине.

Кстати, моральное разложение и паника в РФ уже достигли того уровня, что россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Более того, не исключено, что придется отдать Украине все приграничные территории.