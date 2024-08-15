Высокие должности в армии и награды: что известно о главе украинской комендатуры в Курской области

Генерал занимал высокие руководящие должности

На территории Курской области, которую сейчас контролируют Вооруженные силы Украины, создана украинская военная комендатура. Ее возглавил генерал-майор Вооруженных сил Украины Эдуард Михайлович Москалев.

"Телеграф" решил рассказать, что известно о главе комендатуры. Мы упомянем об основных фактах из его биографии.

Из открытых источников о Москалеве известно немного. Так, в 2012 году он возглавлял 300-й учебный танковый полк 169 учебного центра Сухопутных войск.

С 15 марта по 10 июня 2022 был командующим Объединенных сил, а до этого занимал должность заместителя командующего ООС. А с июня 2022 стал командиром оперативно-тактической группировки на восточном фронте.

26 февраля 2023 года, согласно указу президента Украины № 113/2023, был уволен с должности командующего Объединенных сил. По состоянию на март-апрель 2023 был командующим ОСУВ "Одесса".

Москалева 19 марта 2022 года был награжден орденом "Богдана Хмельницкого" II степени — за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, а 29 ноября 2014 года — орденом "Богдана Хмельницкого" III степени за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что в ноябре 2023 года НАБУ и САП совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили лицо на предоставлении командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Одесса" неправомерной выгоды. Руководитель частной компании пытался дать ему взятку в размере 200 тысяч гривен.

Следует отметить, что тогда правоохранители не сообщали имени командующего. Однако, по данным СМИ, это был именно Эдуард Москалев.

Напомним, Силы обороны Украины продвигаются в Курской области, в частности, северо-западнее Суджи. Так, аналитик издания Bild Юлиан Репке сообщил о том, что ВСУ якобы окружают поселок Коренево. Следующей точкой может стать Рыльск, откуда откроется дорога на Льгов.