Високі посади в армії та нагороди: що відомо про голову української комендатури в Курській області

Генерал обіймав високі керівні посади

На території Курської області, яку наразі контролюють Збройні сили України, створено українську військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Збройних сил України Едуард Михайлович Москальов.

"Телеграф" вирішив розповісти, що відомо про очільника комендатури. Ми згадаємо про основні факти з його біографії.

З відкритих джерел про Москальова відомо небагато. Так, у 2012 році він очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.

З 15 березня по 10 червня 2022 року був командувачем Об'єднаних сил, а до цього обіймав посаду заступника командувача ООС. А з червня 2022 року став командиром оперативно-тактичного угруповання на східному фронті.

Едуард Москальов

26 лютого 2023 року відповідно Указу президента України № 113/2023 був звільнений з посади командувача Об'єднаних сил. Станом на березень-квітень 2023 року був командувачем ОСУВ "Одеса".

Москальова 19 березня 2022 року був нагороджений орденом "Богдана Хмельницького" II ступеня — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, а 29 листопада 2014 року орденом "Богдана Хмельницьког"" ІІІ ступеня — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Варто зазначити, що у листопаді 2023 року НАБУ і САП спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ викрили особу на наданні командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" неправомірної вигоди. Керівник приватної компанії намагався дати йому хабар у розмірі 200 тис. гривень.

Варто зазначити, що тоді правоохоронці не повідомляли ім'я командувача. Проте, за даними ЗМІ, це був саме Едуард Москальов.

Нагадаємо, Сили оборони України просуваються у Курській області, зокрема, на північний захід від Суджі. Так, аналітик видання Bild Юліан Рьопке повідомив про те, що ЗСУ нібито оточують селище Коренево. Наступною точкою може стати Рильськ, звідки відкриється дорога на Льгов.