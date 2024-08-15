ЗСУ оточують важливий райцентр і прагнуть досягти траси на Льгов (карта)

Сили оборони підійшли впритул до населеного пункту

Сили оборони України просуваються у Курській області, зокрема, на північний захід від Суджі. Так, аналітик видання Bild Юліан Рьопке повідомив про те, що ЗСУ нібито оточують селище Коренево. Наступною точкою може стати Рильськ, звідки відкриється дорога на Льгов.

Про це пише видання Bild. Зазначається, що про початок наступу на Кореневе аналітик повідомляв у вівторок, нині ж Сили оборони підійшли впритул до населеного пункту.

"Здається, що українці докладають багато сил, що захопити цей населений пункт. Ми бачили безліч наступальних дій за останні години: як з півночі на Коренево, так і з півдня. Це означає, що українці намагаються наступати далі та атакувати це село з двох боків. Чи вдасться їм це інше питання", — заначив Рьопке.

Водночас, за словами аналітика, російський фронт у Курській області залишається доволі слабеньким і це дозволяє українським силам рухатися вперед.

"Українці ще можуть просуватися на деяких напрямках та брати маленькі села. Однак там дедалі більше російських частин, зібраних з усієї країни, щоб їх відвоювати", — зауважив аналітик.

До слова, Кореневе знаходиться на відстані 35 км від Суджі (по прямій). Це робітниче селище в Кореневському районі Курської області РФ. Населення становить близько 5500 осіб.

Просування ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія налякана українським наступом в Курській області та будує укріплення. Український наступ в Курській області РФ став відчутним фактором впливу на російську оборону, безпеку та логістичні маршрути.