ВСУ окружают важный райцентр и стремятся достичь трассы на Льгов (карта)

Силы обороны подошли вплотную к населенному пункту

Силы обороны Украины продвигаются в Курской области, в частности, северо-западнее Суджи. Так, аналитик издания Bild Юлиан Репке сообщил о том, что ВСУ якобы окружают поселок Коренево. Следующей точкой может стать Рыльск, откуда откроется дорога на Льгов.

Об этом пишет издание Bild. Отмечается, что о начале наступления на Коренево аналитик сообщал во вторник, в настоящее время Силы обороны подошли вплотную к населенному пункту.

"Кажется, что украинцы прилагают много сил захватить этот населенный пункт. Мы видели множество наступательных действий за последние часы: как с севера на Коренево, так и с юга. Это значит, что украинцы пытаются наступать дальше и атаковать эту деревню с двух сторон. Удастся ли им это — другой вопрос", — отметил Репке.

В то же время, по словам аналитика, российский фронт в Курской области остается достаточно хрупким, что позволяет украинским силам двигаться вперед.

"Украинцы еще могут продвигаться по некоторым направлениям и брать маленькие села. Однако там все больше российских частей, собранных со всей страны, чтобы их отвоевать", — отметил аналитик.

К слову, Коренево находится в 35 км от Суджи (по прямой). Это рабочий поселок в Кореневском районе Курской области РФ. Население составляет около 5500 человек.

Продвижение ВСУ

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия испугана украинским наступлением в Курской области и строит укрепления. Украинское наступление в Курской области РФ стало ощутимым фактором влияния на российскую оборону, безопасность и логистические маршруты.