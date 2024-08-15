"Ми працювали наосліп": The Washington Post розповіли про спробу наступу ЗСУ в Бєлгородській області

Росіяни, здається, були готові до українського наступу

На тлі успішного наступу Збройних сил України в Курській області залишилася за кадром спроба українських військових повторити те саме на сусідній Бєлгородщині. Проте там українським військовим довелося зіткнутися із запеклим опором з боку російських окупантів.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що на відміну від легкого наступу ЗСУ на Курщині, на Бєлгородщині бої із самого початку стали вкрай запеклими.

Журналістам вдалося поговорити з низкою українських солдатів, яких відправили у наступ на Бєлгородську область. 24-річний військовий з позивним "Хакер" розповів, як він та його група перетнули кордон між державами на бронетехніці посеред білого дня. Наступ почався на напрямку колишнього КПП "Колотиловка", там, де ведеться обмін полоненими, і військовий зазначив, що це здалося йому божевільним кроком.

Росіяни, здається, були готові до українського наступу: район був укріплений, замінований, а наступаючи військові відразу потрапили під атаки артилерії, безпілотників і авіаудари. У перші години наступу українці просунулися на десять кілометрів, але далі пройти вже не змогли.

"Уся наша група була поранена в день нашого прибуття… Ми не знали їхню територію. Ми працювали наосліп", – зазначив "Хакер".

При цьому Росія офіційно не визнала боїв у Бєлгородській області. Проте вони йшли кілька днів, поки на допомогу українцям не прийшла бронетехніка. Вона евакуювала вцілілих, поранених та вбитих на територію України.

Нагадаємо, що в ЗСУ розкрили деталі успішної операції в Курській області. На руку зіграло те, що в перші дні прориву росіяни плутали українських бійців зі своїми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що режим надзвичайної ситуації оголосили в Бєлгородській області через нібито атаки українських військ та обстріли.