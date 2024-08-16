В окупованому Криму було "гучно": де вночі гриміли вибухи та що атакували (відео)

Росіяни перекривали Кримський міст – вочевидь, через загрозу атаки

У тимчасово окупованому Криму вночі 16 серпня було дуже гучно. На вибухи скаржилися мешканці Севастополя, Керчі, Феодосії, Сімферополя, Кам'янки та Чорноморська, що саме було там атаковано, поки що невідомо.

Про це повідомили українські моніторингові канали та представники окупаційної "влади" півострова. Зокрема російські "чиновники" вже заявили про нібито збиття кількох БПЛА над Кримом силами протиповітряної оборони та Чорноморського флоту РФ.

"У Севастополі працює ППО. За попередньою інформацією вже збито один БПЛА над акваторією моря", – написав гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв. Пізніше він вирішив, що один збитий БПЛА – це мало, та трохи дорисував цифру, написавши про "три збиті безпілотники".

Що важливіше, росіяни перекривали Кримський міст – вочевидь, через загрозу атаки. А моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив, що Керчь чула сильні вибухи, після одного з яких спалахнула сильна пожежа.

"І, схоже, є приліт на горі Мітрідат, де стояв "Панцир-С1", після вибуху — сильна пожежа… У Керчі з поромної переправи СП МІС валить дим" – написав канал.

Окрім цього, Чорноморськ вночі патрулювали вертольоти, а мешканці писали про сильну стрілянину – можливо, намагалися перехопити БПЛА. А біля Кам'янки під Сімферополем після особливо сильного прильоту спалахнула пожежа.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в окупованому Севастополі, а також у Саках та Заозерному пролунали вибухи. Крим був під масованою атакою, за попередніми даними, атаковано судноремонтний завод Чорноморського флоту.

3 серпня стало відом, що українські військові змогли завдати ударів по російському підводному човну у тимчасово окупованому Криму. Крім того, були істотно пошкоджені чотири пускові установки С-400.