Обстріл Курчатова: воєнкори РФ прийняли роботу ППО за початок ядерного Армагедону

Пролунало щонайменше три вибухи

В Курській області в Росії, де йдуть бойові дії, над Льговом протиповітряна оборона (ППО) Кремля нібито збила ракети, які летіли в сторону Курчатова та АЕС.

Як зазначають пропагандистські канали, ракети нібито запускають українські війкові. Головна їх ціль — Курська АЕС.

"Над Льговом пролунало щонайменше три вибухи", — кажуть місцеві.

Раніше сили ППО над містом нібито збили ракету. Уламки, якої поранили двох місцевих жителів.

"Силами ППО над Льговом було збито ракету ЗСУ. Двоє мешканців зазнали поранень після падіння уламків. Вони госпіталізовані до місцевої лікарні та отримують медичну допомогу", — сказав губернатор Курської області Олексій Смірнов.

Зауважимо, що Льгов знаходиться за 27 км від Курчатова, а до Курської АЕС — за 20 км. ЗСУ підходять все ближче до цього міста, але, за словами російських каналів, окупанти відбили атаку наших бійців.

Відстань від Льгова до Курчатова

Відстань від Льгова до Курської АЕС

Проте нещодавно українські воїни публікували відео біля дорожнього знаку "кінець населеного пункту" Льгов.

Нагадаємо, що в ЗСУ розкрили деталі успішної операції в Курській області. На руку зіграло те, що в перші дні прориву росіяни плутали українських бійців зі своїми.

Раніше "Телеграф" розповідав, що режим надзвичайної ситуації оголосили в Бєлгородській області через нібито атаки українських військ та обстріли.