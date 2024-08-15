Обстрел Курчатова: военкоры РФ приняли работу ПВО за начало ядерного Армагеддона

Раздалось по меньшей мере три взрыва

В Курской области в России, где идут боевые действия, над Льговом противовоздушная оборона (ПВО) Кремля якобы сбила ракеты, летевшие в сторону Курчатова и АЭС.

Как отмечают пропагандистские каналы, ракеты якобы запускают украинские военные. Главная их цель – Курская АЭС.

"Над Льговом раздалось по меньшей мере три взрыва", — говорят местные.

Ранее силы ПВО над городом якобы сбили ракету. Обломки, которых ранили двое местных жителей.

"Силами ПВО над Льговом была сбита ракета ВСУ. Двое жителей получили ранения после падения обломков. Они госпитализированы в местную больницу и получают медицинскую помощь", — сказал губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Заметим, что Льгов находится в 27 км от Курчатова, а до Курской АЭС – в 20 км. ВСУ подходят все ближе к этому городу, но, по словам российских каналов, оккупанты отбили атаку наших бойцов.

Расстояние от Льгова до Курчатова

Расстояние от Льгова до Курской АЭС

Однако недавно украинские воины публиковали видео возле дорожного знака "конец населённого пункта" Льгов.

Напомним, что в ВСУ раскрыли детали успешной операции в Курской области. На руку сыграло то, что в первые дни прорыва россияне путали украинских бойцов со своими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что режим чрезвычайной ситуации объявили в Белгородской области из-за якобы атак украинских войск и обстрелов.