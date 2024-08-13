Бои в Курской области: от чего зависят результаты ВСУ, рассказал Рустамзаде

Первичные цели Украины достигаются

Успешность украинской операции в Курской области зависит от множества факторов. Одним из них будет то, как эффективно ВСУ смогут противостоять российским дронам.

Об этом рассказал авторитетный военный аналитик Агил Рустамзаде в интервью "Телеграфу": Это будет побоище — военный аналитик Рустамзаде о том, возьмет ли Украина Курск и вступит ли Лукашенко в войну

По его словам, на данном этапе спрогнозировать результативность украинской армии сложно, поскольку сейчас не понятно, сколько разведывательных дронов РФ будет оставаться активными над зоной боевых действий.

"Если Россия сможет развернуть достаточно дронов над Курской областью, они дистанционно смогут наносить огневое поражение украинской армии. А вот как спрогнозировать сможете ли вы их сбивать еще неделю, две недели?", — сказал Рустамзаде.

Вместе с тем аналитик отмечает, что первичная задача Украины выполняется. Речь идет о снятии напряжения с других участков фронта и распылению усилий оккупационных войск. Кроме того, атака вынуждает россиян отвлекать авиацию на нанесение ударов по Курской области, то есть меньше авиабомб летит на украинскую территорию.

"Но насколько удачным может быть это украинское наступление, пока сложно судить. Тем более, в условиях практически информационного вакуума. В отличие от других операций, мы сталкиваемся с дефицитом информации", — добавил он.

Как известно, бои в Курской области начались 6 августа, однако лишь 12 августа Украина официально признала присутствие там своих войск. В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится 74 населенных пункта.