Бої у Курській області: від чого залежать результати ЗСУ, розповів Рустамзаде

Первинні цілі України досягаються

Успішність української операції в Курській області залежить від багатьох факторів. Одним із них буде те, як ефективно ЗСУ зможуть протистояти російським дронам.

Про це розповів авторитетний військовий аналітик Агіл Рустамзаде в інтерв’ю "Телеграфу": Це буде побоїще — військовий аналітик Рустамзаде про те, чи візьме Україна Курськ і чи вступить Лукашенко у війну

За його словами, на даному етапі спрогнозувати результативність української армії складно, оскільки зараз не зрозуміло, скільки розвідувальних дронів РФ залишатиметься активними над зоною бойових дій.

"Якщо Росія зможе розгорнути достатньо дронів над Курською областю, вони дистанційно зможуть завдавати вогневого ураження українській армії. А ось як спрогнозувати, чи зможете ви їх збивати ще тиждень, два тижні?", — сказав Рустамзаде.

Водночас аналітик наголошує, що первинне завдання України виконується. Йдеться про зняття напруги з інших ділянок фронту та розпорошення зусиль окупаційних військ. Крім того, атака змушує росіян відволікати авіацію на завдання ударів по Курській області, тобто менше авіабомб летить на українську територію.

"Але наскільки вдалим може бути цей український наступ, поки що важко судити. Тим більше в умовах практично інформаційного вакууму. На відміну від інших операцій, ми стикаємося з дефіцитом інформації", — додав він.

Як відомо, бої в Курській області розпочалися 6 серпня, проте лише 12 серпня Україна офіційно визнала присутність там своїх військ. Зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває 74 населені пункти.