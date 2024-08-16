Прорив кордону і не тільки: у ЗСУ показали видовищне відео перших годин Курської операції

Вже 10-й день війна ведеться і на російській території

На 10-й день операції ЗСУ в Курській області в мережі показали її перші години. Тоді було проведено розмінування, стався прорив кордону, знищення оборонних рубежів супротивника, це супроводжувалося роботою авіації та артилерії, взяли перших полонених.

Відео перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня опублікував офіційний публічний канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Кадри викликають гордість за нашу армію.

"День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", — йдеться у підписі до видовищного відео.

Нагадаємо, за останніми даними, ЗСУ у Курській області захопили село Внєзапноє. Станом на ранок 16 серпня Z-блогери пишуть, що в той час, як російським телебаченням та в офіційних доповідях заявляють, що українська армія в Курській області нібито "розбита, переможена і видавлена назад в Україну", насправді там йдуть жорстокі бої.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач об’єднаними силами НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція російського режиму на наступ Збройних сил України була повільною та розсіяною. Через млявість і страх відповідальності російські генерали та чиновники реагували на події з великим запізненням, що багато може сказати про ситуацію в РФ.