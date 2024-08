"России не удается остановить наступление Украины": как изменилась карта боев в Курской области

Вооруженным силам Украины удалось значительно расширить зону своего влияния на Курщине. Напомним, на днях главком Сырский докладывал о том, что Силы обороны Украины контролируют как минимум 1000 кв. километров Курской области.

По данным немецкого аналитика Юлиана Репке, сейчас эта цифра увеличилась. Репке опубликовал карту занятых ВСУ территорий, которую составил на основе информации из открытых источников.

"Наступление украинской армии в Курской области продолжается. Уже больше недели, на девятый день, России пока не удалось остановить наступление украинцев", — Юлиан Репке.

На карте, которую опубликовал эксперт BILD по анализу открытых данных, голубым цветом выделены территории, частично или полностью перешедшие под контроль ВСУ за последние двое-трех суток.

Также Репке опубликовал карту продвижения российской оккупационной армии на территории Покровщины. Оранжевым цветом выделены последние изменения.

Согласно последним данным в Курской области ВСУ удалось занять н.п. Русское Поречное, Черкасское Поречное и Косица. Об этом также сообщил Юлиан Репке. Сообщение сделал в своем аккаунте в сети X.

#NewsMap

The Ukrainian army captured #Ruskoye_Porechnoye, #Cherkaskoye_Porechnoye and #Kositsa in Western Russia's Kursk oblast, Russian and Ukrainian military source confirm.

Thank you so much for your assistance, @Liveuamap. pic.twitter.com/0g8uv8gKqb