"России не удается остановить наступление Украины": как изменилась карта боев в Курской области

Силы обороны Украины заняли несколько новых населенных пунктов

Вооруженным силам Украины удалось значительно расширить зону своего влияния на Курщине. Напомним, на днях главком Сырский докладывал о том, что Силы обороны Украины контролируют как минимум 1000 кв. километров Курской области.

По данным немецкого аналитика Юлиана Репке, сейчас эта цифра увеличилась. Репке опубликовал карту занятых ВСУ территорий, которую составил на основе информации из открытых источников.

"Наступление украинской армии в Курской области продолжается. Уже больше недели, на девятый день, России пока не удалось остановить наступление украинцев", — Юлиан Репке.

На карте, которую опубликовал эксперт BILD по анализу открытых данных, голубым цветом выделены территории, частично или полностью перешедшие под контроль ВСУ за последние двое-трех суток.

Также Репке опубликовал карту продвижения российской оккупационной армии на территории Покровщины. Оранжевым цветом выделены последние изменения.

Согласно последним данным в Курской области ВСУ удалось занять н.п. Русское Поречное, Черкасское Поречное и Косица. Об этом также сообщил Юлиан Репке. Сообщение сделал в своем аккаунте в сети X.

#NewsMap

The Ukrainian army captured #Ruskoye_Porechnoye, #Cherkaskoye_Porechnoye and #Kositsa in Western Russia's Kursk oblast, Russian and Ukrainian military source confirm.

Thank you so much for your assistance, @Liveuamap. pic.twitter.com/0g8uv8gKqb — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 15, 2024

Также по словам Репке, Силам обороны Украины удалось занять Михайловку, что в 3 км к востоку от Суджи.

В то же время, карта украинских аналитиков из DeepState очевидно отстает на несколько дней. Вероятно из-за необходимости держать так называемую "эфирную тишину". Особого внимания заслуживает "серая зона", которая явно уже не совсем серая, отмечает паблик "Шрайк Ньюс"

Также привели в украинском паблике и карту от "Агентства". По мнению Романа Шрайко, создатели карты несколько размахнулись, однако она также заслуживает внимания.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, откуда россияне опрокидывают войска в Курскую область. Давление врага значительно уменьшилось на этом направлении.