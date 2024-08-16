ВСУ снова удачно "поохотились"? В России жалуются на очередной разгром колоны в Курской области (карта)

Официального подтверждения этой информации пока нет

В Курской области, где проходит операция Вооруженных сил Украины, возможно, была разбита очередная одна колонна российских военных. Это могло произойти возле населенного пункта Коренево.

Об разгроме колоны написали Z-военкоры Владимир Романов и Платон Маматов. По их словами, под Кореневым повторилась ситуация, которая была под Рыльском. При этом Маматов позже удалил свое сообщение, но в других пабликах сохранились скриншоты.

Стоит отметить, что они не опубликовали фото и видео последствий удара. Кроме того, нет официального подтверждения это информации.

Коренево на карте

Напомним, Вооруженные силы Украины в ночь с 8 на 9 августа разгромили колонну российских военных возле поселка Октябрьское в Курской области. Было уничтожено большинство грузовиков в колонне, а часть личного состава погибла или получила ранения.

По данным Института изучения войны, колонна была разгромлена к востоку от населенного пункта Рыльск у трассы 38К-017, по которой россияне пытались перебросить подкрепление. В колонне было 14 крытых грузовиков "Урал" и КамАЗ, перевозивших личный состав.

Точная цифра российских потерь неизвестна – это может быть не меньше роты, если верить российским источникам. Российские "военкоры" считают, что Украина накрыла колонну ударами ракет HIMARS. Однако точно подтвердить это сейчас невозможно.