Этой "мешаниной" успеха не добьются: сколько военных РФ нужно перебросить в Курскую область, чтобы выгнать ВСУ

Украинский военный скептически относится к успеху армии РФ в Курской области

ВСУ в Курской области, где уже работает наш корреспондент, продолжают успешно продвигаться вглубь России. Чтобы выгнать украинских военных власти РФ должны перекинуть в приграничье до 100 тысяч личного состава.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, параллельно с освобождением своей территории России будет сложно вести продуктивное наступление на территории Украины.

"Начнем с того, что для того, чтобы остановить ВСУ в Курской области, им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины, что у них сейчас там", — рассказал Тимочко.

Он добавил, что для отражения наступления ВСУ в Курской области России нужно задействовать пехоту и десантников, но перед этим необходимо выстроить логистику. В условиях постоянно меняющейся линии фронта, врагу необходимо расположить склады с оружием и боеприпасами, наладить питание военных, подвоз топлива и БК. Кроме того, необходимо вести мобильную войну — то есть иметь большое количество техники. А те подразделения, которые Путин выдвинул против ВСУ сейчас, обеспечены техникой только на 30-40%. Большая часть задействована в Украине.

"Я уже не говорю о параллельном наступлении россиян, чтобы отодвинуть наши войска — это сложно и очень растянется во времени. Но это будет также зависеть от местного населения — насколько оно будет готово к сопротивлению. А сейчас мы видим, что оно абсолютно не настроено на сопротивление ВСУ. То есть Путину придется полагаться только на военных и это заставит его менять стратегию ведения войны", — считает он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Михаил Подоляк назвал цели операции ВСУ в Курской области. Он подчеркнул, что российские территории Украина захватывать не планирует.