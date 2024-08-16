В Украине прощались с погибшими в Курской области героями: что о них известно

Защитники жители Полтавской области

В пятницу, 16 августа, простились с двумя павшими героями, погибшими в Курской области. Речь идет об Игоре Щербане и Виталии Силке.

Об этом сообщили на сайте Полтавского городского совета. Там заявили, что прощание состоялось у Свято-Успенского кафедрального собора Православной Церкви Украины.

Что известно о защитниках

Солдат Игорь Анатольевич Щербань родился 22 сентября 1978 года. Служил в должности стрелка — помощника гранатометчика десантно-штурмового отделения. Погиб 7 августа 2024 в районе Новоивановки Курской области российской федерации.

Виталий Николаевич Силка родился 5 мая 1983 года в селе Удовиченко. Окончил Полтавский нефтяной геологоразведочный техникум Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка. Более 20 лет работал бурильщиком в компании Укрнефть НГГУ "Полтаванефтегаз". Служил стрелком, помощником гранатометчика. Погиб 11 августа 2024 г. возле села Мартыновка Суджанского района российской федерации.

Ранее Телеграф писал, что на фронте погиб спортсмен и тренер Игорь Прокопенко. По некоторым данным, его реальная фамилия может быть Богатырев. Он известен под ником "Батя Прокоп". Это произошло 2 августа.