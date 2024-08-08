На фронте погиб подполковник ВСУ: он был командиром батальона

Герою было 52 года

На фронте погиб командир воинской части, командир отдельного стрелкового батальона отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ подполковник Олег Пигулевский. Он воевал в составе ВСУ с первых дней широкомасштабного вторжения.

Об этом сообщила Володарская поселковая территориальная община Белоцерковского района Киевской области. Пигулевский родился 1 июля 1972 года в селе Городище-Пустоваровское.

В 1990 году поступил в Новосибирское высшее общее военное командное училище, которое успешно окончил в 1994 году и получил звание "лейтенант". С 1998 года по 2004 год проходил службу в рядах ВСУ на разных должностях, в том числе был начальником штаба разведывательного батальона 72-й механизированной дивизии.

В марте 2022 Пигулевский был призван на военную службу по мобилизации на должность командира отдельного стрелкового батальона. В сжатые сроки сформировал батальон и с 1 апреля 2022 руководил занятием батальонного района обороны и его оборудованием в составе Группировки сил и средств обороны Киева.

Начиная с 2023 года, руководил действиями подразделений батальона и непосредственно участвовал в обороне населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области. Позже организовывал оборону Купянска. 31.01.2023 во время исполнения служебных обязанностей в районе населенного пункта Двуречная получил контузию, но остался в строю.

2 августа 2024 погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новогродовка Покровского района Донецкой области, мужественно исполнив военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость. У героя остались мама, жена, дочь и сын, двое внучек.

Напомним, в Харьковской области погиб 46-летний воин Роман Сотник из Львовской области. Лейтенант с позывным "Комиссар" воевал за Украину в рядах ДШВ более двух лет.