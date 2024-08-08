На фронті загинув підполковник ЗСУ: він був командиром батальйону

Герою було 52 роки

На фронті загину командир військової частини, командир окремого стрілецького батальйону окремої механізованої бригади армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ підполковник Олег Пігулевський. Він воював у складі ЗСУ з перших днів широкомасштабного вторгнення.

Про це повідомила Володарська селищна територіальна громада Білоцерківського району Київської області. Зазначається, що Пігулевський народився 1 липня 1972 року в селі Городище–Пустоварівське.

В 1990 році вступив до Новосибірського вищого загального військового командного училища, яке успішно закінчив в 1994 році та отримав звання "лейтенант". З 1998 року по 2004 рік проходив службу в лавах ЗСУ на різних посадах, в тому числі був начальником штабу розвідувального батальйону 72-ї механізованої дивізії.

У березні 2022 року Пігулевський був призваний на військову службу по мобілізації на посаду командира окремого стрілецького батальйону. В стислі терміни сформував батальйон і з 1 квітня 2022 року керував зайняттям батальйонного району оборони та його обладнанням у складі Угруповання сил і засобів оборони Києва.

Починаючи з 2023 року керував діями підрозділів батальйону та безпосередньо брав участь в обороні населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Пізніше організовував оборону Куп’янська. 31.01.2023 під час виконання службових обов’язків в районі населеного пункту Дворічна отримав контузію, але залишився у строю.

2 серпня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новогродівка Покровського району Донецької області, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. У героя залишилися мама, дружина, донька та син, двоє внучок.

Нагадаємо, в Харківській області загинув 46-річний воїн Роман Сотник зі Львівщини. Лейтенант із позивним "Комісар" воював за Україну в лавах ДШВ понад два роки.